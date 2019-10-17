شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كريم مخرجاً لفيلم على ربيع ومصطفى خاطر "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "ضرب نار" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر على محمود كريم مخرجاً للعمل الذي يتم التحضير له حالياً من تأليف أمين جمال وورشته، بعدما كان مرشحاً لإخراجه معتز التونى ولكنه اعتذر لارتباطه بعمل آخر.



على ربيع ومصطفى خاطر

وقدم محمود كريم أكثر من عمل خلال السنوات القليلة الماضية حيث بدأ مشواره كمخرج قبل عامين من خلال فيلم "يابانى أصلى" مع الفنان أحمد عيد، وبعد ذلك قدم فيلم "رغدة متوحشة" مع رامز جلال وكرر التعاون مع مرة أخرى فى "سبع البرمبة" هذا العام، اضافة إلى تجربة وحيدة فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد وعرض فى شهر رمضان الماضى.



المخرج محمود كريم

وفى سياق متصل يستعد على ربيع لتصوير فيلم "سيدى بشر" مع المخرج سامح عبد العزيز وبمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، بينما يصور مصطفى خاطر حالياً دوره في فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي واحمد الفيشاوى ومعتصم النهار، وفى نفس الوقت يستأنف تصوير مشاهده في فيلم "العارف" مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمي خلال الأيام المقبلة بعد توقف.