السورية نيفين ماضي لـ"الخليج 365": "قرابتي بجومانا مراد لم تؤثر عليّ.. وعايزة أمثل باللهجة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة السورية نيفين ماضي إن والدتها أول من دعمها في عالم الفن وكانت تذهب معها للاستديوهات وتجلس منتظرةً طوال فترة التصوير.

وأضافت ماضي، في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن الفنانة السورية جومانا مراد ابنة عمتها، مشيرةً إلى أن جومانا مراد دخلت المجال الفني قبلها وتركت بصمة في الدراما السورية والعربية بشكل عام، ولكنها أخذت استراحة طويلة من الفن.

وتابعت ماضي بأنها لم تعمل من قبل في أي عمل مع الفنانة جومانا مراد، لافتةً إلى أن صلة قرابتهما لم تؤثر عليها في العمل لأن كل واحدة منهما تعمل في سوق إنتاج مختلف.

وأضافت الفنان السورية أن فيلمها "بنت مريم" حصد على 25 جائزة، وسافرت به لدول عربية وأوروبية، وكان الفيلم لا يعتمد على الحوار، فرغم أنها بطلة الفيلم لم تقل إلا جملتين بالفيلم.

وقالت ماضي إن آخر أعمالها في السينما فيلم "علي وعاليا" وهو عمل خليجي رومانسي، وانتهى عرضه في دور العرض، وحقق نجاحًا كبيرًا، مشيرةً إلى أن مسلسلها "قلب العدالة" تم عرضه على "نتفليكس" وحقق نجاحًا كبيرًا حتى إن التهاني تأتيها من البرازيل وأوروبا.

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ولفتت الفنانة السورية إلى أنها شعرت بالسعادة لتواجدها في مصر ومشاركتها في مهرجان القاهرة الجولي للمسرح التجريبي والمعاصر، لافتةً إلى أنها سورية الأصل وإماراتية المنشأ وخليجية الهوى.

وأوضحت أن أعمالاً سورية عُرضت عليها لكنها كانت في الثانوية العامة وكان يصعب عليها ترك الإمارات، مشيرةً إلى أنها شاركت في المسلسلات السورية "صبايا 4" و"فتنة الزمان" ولكنها ظهرت كضيفة شرف لارتباطها بأعمال في الإمارات.

وأوضحت أن الفارق بين الدراما السورية والمصرية من جهة والدراما الإماراتية والخليجية من جهة آخرى، هو الجرأة في مناقشة المواضيع، لأن المجتمع الإماراتي والخليجي مجتمع محافظ، فهو يبتعد عن مناقشة قضايا معينة.

وتابعت ماضي بأنها من عشاق الفنانة سعاد حسني، وهي ترى نفسها في الفنانة شيريهان وتريد أن تترك بصمة مثلهما، موضحة أنها تتمني دخول بوابة الأعمال المصرية من باب اللهجة المصرية وليست كفنانة سورية وإماراتية تؤدي دوري خليجي أو سوري، موضحةً أنها لا تبحث عن التواجد قدر بحثها عن التميز.

وأكدت أنها تربت على الأعمال المصرية، وتريد أن تكون في مرحلة من التميز ما يجعل الناس يشيرون على ما تقدمه بالإيجاب.

يُذكر أن الفنانة نيفين ماضي، فنانة سورية تألقت في الدراما الإماراتية والخليجية، كانت بدايتها الفنية في عام 2000 وذلك في المسرح في الإمارات، من بعدها شاركت في عدد من الأعمال الذي حققت لها النجاح في السينما والتلفزيون وحققت نجاحها الكبير بعد أن شاركت بدور "حبيبة" في مسلسل "حبر العيون".