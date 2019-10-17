بالمستندات| اشتعال حرب الإنذارات القضائية بين الشرنوبي وسارة الطباخ‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

اشتعلت مجددًا حرب الإنذارات القضائية بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، عقب قيام الأخير عن طريق مستشاره القانوني حسام لطفي، بإرسال إنذار قضائي، يوم الثلاثاء الماضي.

قال الشرنوبي، بالإنذار المرسل عن طريق محاميه، إنه إعلانًا لمبدأ حسن النية، منح المنذر إليها "سارة الطباخ" مهلة مدتها 5 أيام، لنقل كل ما صدر للشركة من شهادات قيد من المؤلفين والملحنين لأغاني الفنان، وتحويل كامل مستحقاته عن العامين الذى تمت خلالها الشراكة بعد خصم ما يتقاضاه بموجب الإيصالات الموقعة والمصروفات.

وطالب بإرسال كشف محاسبي كامل لمحاميه، وكذلك إرسال أي مشروعات تعاقد خلال تلك الفترة لاستعمال حقه بالقبول أو الرفض، وفقًا لعقد الشراكة.

وأوضح الشرنوبي، بالإنذار، أن ما تقاضاه بموجب العقد الموقع بتاريخ 1 سبتمبر 2017، مبلغًا ضئيلاً وقيامه بالتوقيع على إيصالات استلام دون الاحتفاظ بصور منها.

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وقال حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"مصراوى": "الفنان محمد الشرنوبي كان قد أرسل طلبًا للمنتجة بإرسال تقرير محاسبي، وخلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي تلقى إنذار قضائيًا يوم 23 سبتمبر الماضي للحضور خلال 72 ساعة لمكتب المحاسبة".

وأضاف لطفي: "كما كذب الفنان صحة ما نشر عن تعاقده على المشاركه في فيلم (شريط 6)، وأن مشاركته في برنامج يضم صناع فيلم (الممر)، تم بموجب تعاقد سابق لعقد الشراكة".

وعلى الجانب الآخر، قامت المنتجة سارة الطباخ عن طريق محاميها حسام السنهوري بإرسال إنذار قضائي بتاريخ 23 سبتمبر الماضي أكدت فيه أنها سبق وأنذرت الفنان محمد الشرنوبي في 21 يوليو بالتوقف عن التعاقد مع الغير، وألزمته بسداد المسحوبات المالية التي تقاضاها من الشركة.

وطالبت بحضوره أو من ينوب عنه يوم 25 سبتمبر الماضي لمراجعته الحسابات المشتركة عن الأعمال السابقة، مؤكدة أنها خلال التزامها بالاتفاقات الودية من خلال نقابات المهن الموسيقية والتمثيليه. فوجئت بأن محامي الفنان محمد الشرنوبي أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وهو ما يشير لعدم التزامه برد ما يتقاضاه.​