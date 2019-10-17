فن ومشاهير

تراند اليوم : الكشف عن سر الاختفاء المفاجيء لـ"فيفي عبده" .. وابنتها تطلب الدعاء...

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements
أثار اختفاء الراقصة فيفي عبده من مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل والتكهنات.

كشفت عزة مجاهد - ابنة الفنانة فيفي عبده - أسباب غياب والدتها عن مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حديثها عن تطورات الحالة الصحية لخالتها .

وقالت "عزة" في تصريحات صحفية: "لا يوجد تحسن في حالة خالتي حتى الآن .. ادعوا لها فهي في العناية المركزة" حسب "مصراوي"..

وأضافت: "أصيبت بغيبوبة سكر والأمر تسبب لها في جلطة ومازالت في المستشفى".

وكانت فيفي عبده كشفت قبل أيام سر غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها ترافق شقيقتها في مرضها.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا