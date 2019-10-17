تراند اليوم : ابنة أصالة توجه رسالة نارية لـ"طارق العريان" بعد أنباء الانفصال والخيانة: راجل...

وجهت شام الذهبي - ابنة الفنانة أصالة مصري - رسالة مفاجئة بعد الأنباء المتداولة عن طلاق والدتها من المخرج طارق العريان.

وقالت "شام" في رسالة عبر "انستجرام" : "الراجل اللي بيحسس الست إنها ملكة هو بيكون ملك .. والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل.

وتأتي هذه الأنباء بعد فترة من من قيام الفنانة أصالة نصري بحذف جميع صورها مع طارق العريان من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشارت الفنانة السورية أصالة نصري، في تدوينات نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحالة النفسية التي تعاني منها، مشيرة إلى أنّها تمر بفترة عصيبة وسيئة.

وبحسب مصادر تحدثت لموقع "الجرس"، فإنّ العلاقة بين أصالة وزوجها المخرج طارق العريان متوترة، وهما على وشك الإنفصال.

ولفتت المصادر، إلى أنّ العريان على علاقة عاطفية بممثلة شابة، وأنّ أصالة علمت بهذا الأمر، ما جعلها تبتعد عنه.

فيما وجهت شام الذهبي رسالة من القلب لدعم والدتها، ونشرت الشابة صورة لوالدتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وعلقت عليها بالقول: "امي هي العطاء المحبة التسامح الكرامة والأخلاق… امي هي كل حياتي وكل كياني مبني عليها هي كل شيء بعد ربي..هي المرأة الحديدية التي تصبر، وتكافح، وتضحي وتعطي من دون مقابل… وتعمل بكل محبة وضمير.. لانها مؤمنة به وعلاقتها معه وإمانها به أقوة من أي شيء أو شخص آخر.. هي نعمة في حياتي وحياة كل الاقارب … هي ملهمتي الوحيدة ونصفي الثاني واملي في الحياة ان افعل أي شيء إيجابي هو من اجلها بعده هو الله"

لترد أصالة بتعليق قالت فيه: "بنتي الّلي بتكتب عربي وشعورك يا روح ماماتك أنتي وأخواتك هوّه الّلي مخلّي لدنيتي معنى".

واعتبر العديد من المتابعين ان شام تحاول مساندة والدتها بالحب، لاخراجها من الحالة النفسية السيئة التي تمر بها، والتي تحاول جاهدة الخروج منها بمساندة شقيقها أنس.

يذكر ان خبر انفاصلها عن العريان بدأت بالإنتشار بعد حديث أصالة عن الحزن والاكتئاب والتعب عبر انستجرام.

