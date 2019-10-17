بكاء الأمير هاري على الهواء أثناء حديثه عن فترة حمل زوجته ميغان..الخبر الأكثر قراءة في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:47 صباحاً - احتل خبر"بكاء الأمير هاري على الهواء أثناء تحدثه عن حمل زوجته" المركز الأول في قائمة الأكثر قراءة في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية ووسائل الإعلام الأخرى حتى التي رفع عليها دعوى قضائية بتهمة انتهاك خصوصية زوجته ميغان ماركل.



حيث بدا الأمير هاري "35 عاما" متأثراً جداً وهو يُلقي خطاباً في حفل جوائز ويل تشيلد الخيري مساء أمس الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، وأجهش بالبكاء عندما بدأ في الكلام عن فترة حمل زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل "38 عاما"، ليعتذر من الحاضرين بعد أن وجد صعوبة في التكلم ومواصلة خطابه، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام البريطانية و"ديلي ميل"،وتلقى هاري تشجيعاً من الجمهور الحاضر عندما استحضر حفل توزيع جوائز "WellChild"



عام 2018 الماضي،حيث كان على علم وقتها بأنه بانتظار مولوده، لكنه لم يُعلن عن الخبر السارّ آنذاك.



وقال هاري: "أذكر جيداً عندما ضغطت على يد ميغان بقوة عند حفل توزيع الجوائز، وكنا نتساءل: كيف سنكون آباء يوماً ما، وكيف سنبذل ما بوسعنا لحماية طفلنا؟»، مضيفاً: «والآن، ونحن أم وأب بوجودنا هنا، التحدث معكم يملأ قلبي بمشاعر لم أفهمها سابقاً إلى حين ولادة ابني".



ويُشار إلى أن الأمير وهاري وزوجته ميغان رُزقا بمولودهما الأول في شهر مايو/أيار 2019، وسمي آرتشي، ويُعدُّ الوريث السابع للعرش البريطاني، ولُقِّب ب "الوليد الملكي الأمريكي".



وجاء وزن ثامن أحفاد ملكة بريطانيا مقدَّراً بثلاثة كغم تقريباً .



وكانت والدته ميغان ماركل منتظمة على جلسات اليوجا في أشهر الحمل الأخيرة،واستقدمت والدتها دوريا للبقاء معها ومساعدتها قبل أسابيع قليلة من ولادتها.



الوليد الذي أصبح أول طفلٍ متعدِّد الأعراق في العائلة الملكية البريطانية في تاريخها الحديث مؤهَّلٌ للحصول على جنسيةٍ مزدوجةٍ بريطانيةٍ وأمريكيةٍ ،وفور حصوله على الجنسية الأمريكية يطبق عليه قانون الضرائب الأمريكية كأي مواطن أمريكي عادي.



