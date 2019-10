مسلسلات حائزة على جوائز عالمة لا تفوت مشاهدتها على OSN قبل نهاية 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:47 صباحاً - لهواة المسلسلات الأجنبية، اخترنا لكم هذين المسلسلين المميزين والذين يجب عليكم ألا تفوتوا مشاهدتهما قبل نهاية العام.



المسلسلين أحدهما كوميدي والآخر درامي، ليناسبا مختلف الأذواق الجماهيرية، وقد طرحا جزئين جديدين مؤخراً للجمهور.





How to Get Away with Murder كيف تفلت بجريمة قتل









المسلسل الأول هو How to Get Away with Murder وهو ينتمي إلى فئة الدراما والإثارة، وهو من بطولة النجمة العالمية Viola Davis الحاصلة على الأوسكار عن دورها في الفيلم الشهير Fences، والتي تؤدي بطولة المسلسل كأستاذة قانون في جامعة فيلاديلفيا المرموقة، والتي تصبح هي وخمسة من طلابها متورطون في مؤامرة قتل معقدة تعد بتغيير مجرى حياتهم.



وقد تلقت فيولا ديفيس إشادة النقّاد على أدائها في المسلسل، وربحت جائزة نقابة ممثلي الشاشة فئة الأداء المتميز في مسلسل درامي وتلقت ترشيحات في جوائز أخرى.



ويشارك في بطولة المسلسل كذلك كل من الممثل جاك فالاهي والممثل بيلي بروان الذي عرفه الجمهور من خلال مسلسل (Songs of Anarchy)



المسلسل مكون من 6 أجزاء، حيث ينطلق الجزء السادس خلال الشهر الجاري.



Advertisements

Single Parents الآباء العزاب







المسلسل الثاني هو Single Parents وهو مسلسل كوميدي من جزئين، حيث صدر الجزء الثاني خلال شهر سبتمبر الماضي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الآباء العزاب الذين يكافحون لتربية أبنائهم تربية جيدة إلى جانب كفاحهم من أجل تكوين علاقات جديدة.



فنرى ويل (تاران كيلام) ، الأب الأعزب ، يرتبط بعلاقة صداقة مع أولياء الأمور من الآباء العزاب في الفصل الدراسي لابنته، والذين يربون أطفالهم وحدهم كذلك.

حيث نجد أنه أثناء قيامه بدور الأب والأم معاً، قد نسي أن يعيش حياته الخاصة ، وبدأ في فقدان إحساسه كرجل، لذا سرعان ما يتعاون مع باقي الآباء العزاب للخروج من هذا المأزق.



المسلسل من بطولة تاران كيلام ، براد غاريت ، كيمري لويس ، جيك تشوي





كيف تشاهد المسلسلين؟



How to Get Away with Murder



Osn يعرض على قناة

الساعة 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية





Single Parents

Osn يعرض على قناة

الساعة 08:30 مساءاً بتوقيت السعودية