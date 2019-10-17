مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمشاركة منير وأنغام وأصالة ومروان خوري وعاصي الحلاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:47 صباحاً - كشفت دار الأوبرا المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عن تكريم 12 شخصية، ومن أبرزهم المطرب محمد منير، الذي سيشارك للمرة الأولى بحفل الافتتاح، كما تقرر دعوة نجوم الغناء العربي أصالة ومروان خوري، عاصي الحلاني، وائل جسار، فايا يونان، وجنات، وتعود للغناء ضمن فعاليا المهرجان المطربة حنان ماضي بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة ٧ دول عربية هي مصر، لبنان، العراق، الاردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحسب إعلان اللجنة التحضرية للمهرجان، تم اختيار محمد منير لتقديم حفل الافتتاح تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة، كما تقرر منح حفل الختام للنجمة السورية أصالة في مشاركتها الثالثة بفعاليات المهرجان.

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وأشارت مدير المهرجان والمؤتمر جيهان مرسي الي ان الدورة الـ٢٨ لمهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية تتضمن ٣٧ حفل يحييها ٩٢ فنان منهم ٨١ مطرب ومطربة هم محمد منير، رحاب مطاوع ، سعد رمضان لبنان، مدحت صالح، مي فاروق، مروان خورى لبنان ، أبيات فاروق، فؤاد زبادي المغرب، محمد الحلو، سوما ، هاني شاكر، أنغام، ريهام عبد الحكيم ، علي الحجار، نهاد فتحي ، وائل جسار لبنان، همل إبراهيم العراق ، عاصي الحلاني لبنان، احمد عفت، مروة ناجي، فايا يونان سوريا ، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، أصالة سوريا، نهي حافظ ، رضوي سعيد ، احمد محسن، محمد شوقي، احمد إبراهيم، نادية مصطفي، إبراهيم فارق ، محمود درويش، ريم كمال، رحاب عمر مصر، مروة حمدي، إسماعيل صادق، سعيد عثمان، يحي عبد الحليم، حنان ماضي، ندى غالب، احمد عصام، خالد عبد الغفار نداء شرارة الاردن ، بلال مختار ، محمد عبد الحميد، حاتم زايد، حسام صقر، محمد ثروت ، ياسر سليمان، اجفان ، مي حسن، وليد حيدر، حسناء، ياسر سعيد ، محمد متولي، أيمن مصطفي، وعد بحري سوريا، إبراهيم فاروق، أحمد العامري ، تامر نجاح، احمد نافع ، احمد سعيد، أميرة احمد، سارة زكي ، اشرف وليد، غادة أدم، حنان عصام أنغام مصطفي، احمد صبري، كريم زيدان، احمد حسن، وائل سراج، محمد حسن، إبراهيم راشد، محمود عبد الحميد.

وتضم اللجنة التحضرية للمهرجان في عضويتها الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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