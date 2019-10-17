بالفيديو: لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جمع الفنانة الإماراتية أحلام والممثل الهندي العالمي شاروخان. وظهرا فيه وهما يتبادلان أطراف الحديث على هامش حضورهما حفل صناعة الترفيه الذي أقيم مؤخراً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأحدث هذا اللقاء ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً. وتساءل الكثيرون عن فحوى الحوار الذي يدور بينهما.

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