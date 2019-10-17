أندريا بوتشيلي مجددًا إلى السعودية

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن مهرجان شتاء طنطورة أنه يرحّب بالفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، والذي سيسجّل ظهوره الثاني في المهرجان خلال حفلة منتظرة ستقام بتاريخ 31 كانون الثاني.

وتأتي هذه الفعالية مع الإعلان عن افتتاح مبيعات التذاكر للمهرجان العالمي المرتقب، وسيشهد برنامج المهرجان المنوّع مشاركة نخبة من النجوم والفنانين العالميين المعروفين بمن فيهم المؤلّف الموسيقي المصري عمر خيرت وعازف البيانو اليوناني ياني.

كما سيستضيف المسرح مجموعة من أبرز العروض الفنية الأخرى بما فيها عرض تكريمي للموسيقار العالمي بتهوفن احتفالاً بالذكرى 250 لولادته، بالإضافة إلى العرض المسرحي “جميل بثينة”، وهو عرض تقدّمه فرقة كركلا الراقصة ويستوحي من تاريخ العلا.