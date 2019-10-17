شيرين عبد الوهاب تَهجر مواقع التواصل الإجتماعي وتُغلق حساباتها!

متابعة بتجـــــــــــرد: نفذت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قرارها باعتزال منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للهجوم بسبب مبادرتها للمساهمة في دعم ضحايا حرائق لبنان، التي قوبلت بترحاب من الشعب اللبناني وأغلب متابعيها من الوطن العربي، بينما اعترض البعض على عدم تطوع الفنانة المصرية لمساندة دولتها في الأزمات التي مرت بها مؤخرًا.

وهجرت شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعي وأغلقت حساباتها الشخصية الموثقة رسميًا، رغم اعتراض محبّيها على ذلك.

وكانت شيرين قد نشرت رسالة في الساعات الماضية قالت فيها: “أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكرهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة”.‏

وأضافت: “النهاردة أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي”.‏

واختتمت: “فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني”.