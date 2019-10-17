تقلا شمعون تحتفل بنجاح فيلم “مورين” في مصر

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضمن فعاليات مهرجان الإسكندريّة السينمائي لدول البحر المتوسط والّتي استمرّت لمدّة ستة أيام عُرض خلالها 84 فيلماً، حقق فيلم “مورين” اللبناني إنجازاً جديداً. وفي التفاصيل، فقد احتفلت الممثلة تقلا شمعون بالنجاح الّذي حقّقه فيلم “مورين” في مهرجان الإسكندريّة السينمائي بنشر مقتطفات لزوجها المخرج طوني فرج الله وهو يستلم جائزتين عن العمل من بطولة كارمن بصيبص. وحصد فيلم “مورين” جائزتي “أفضل إنجاز فني” و”أفضل عمل أول” للمخرج طوني فرج الله.

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