ماجد المهندس في الصدارة!

متابعة بتجـــــــــرد: تحقق أغنية “كيف المسا” للنجم ماجد المهندس نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية عبر العديد من الوسائل الإعلامية، فيما حصد الفيديو الخاص بها ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة بعد أقل من شهر على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”.

أغنية “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم. وخصّ المهندس الحملة الدعائية للأغنية بجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها باطلالة شبابية مميّزة.

لمشاهدة فيديو أغنية “كيف المسا”: