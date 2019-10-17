شاهد كيف حاول ابن ميسي تسلم “الحذاء الذهبي” عن أبيه

متابعة بتجــــــــــــرد: تسلّم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، للمرة الثالثة على التوالي جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا عن موسم 2018 /2019 وهي المرة السادسة في تاريخه التي يحصل فيها على هذه الجائزة.

وخلال الإعلان عن تسليم الجائزة، حيث تواجد النجم ليونيل ميسي برفقة عائلته، حاول ابنه ماثيو حمل الجائزة وتسلّمها عن أبيه، لكنه لم يقدر على رفعها، ليتدخل ميسي ويحملاها معاً.

يذكر أن الحفل السنوي أقامته اليوم صحيفة ماركا المدريدية، وتمنح فيه جائزة الحذاء الذهبي لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوريات المحلية بأوروبا.

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وبهذا الفوز، يكون ميسي قد عزّز تفوقه على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي أربع مرات.