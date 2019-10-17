خاص- أخيرًا فعلها مروان خوري

Oct 17, 2019
بعد جولة غنائية ضخمة في الولايات المتحدة الاميركية حيث أحيا العديد من الحفلات في عدد من الولايات تكللت بالنجاح الكبير، عاد الفنان الشامل مروان خوري الى بيروت ودخل الاستديو ليضع اللمسات النهائية على عمل غنائي جديد سيبصر النور قريباً.
ونشر “خوري” فيديو على حسابه عبر موقع انستغرام من داخل الاستديو حيث التحضيرات جارية لانجاز الأغنية التي بحسب مصادرنا سيطرحها “خوري” بعد أسبوعين تقريباً ولم يحدد اسمها حتى كتابة هذه السطور.
آخر أعمال “خوري” أغنية “انا الخليج 365” تتر مسلسل “انت مين” الذي عرض في رمضان 2019. أما آخر ألبوم قدمه في عام 2014 “العد العكسي”. وآخر أغنية مصورة “كنا اتفقنا” عام 2012.
إذا جمهور مروان خوري على موعد مع أغنية جديدة بعد فترة انقطاع طويلة عن طرح الأعمال المنفردة الخاصة به لان الفنان الشامل انشغل في الفترة الماضية ببرنامجه “طرب مع مروان” بالاضافة الى تعاوناته مع الفنانين، ما جعله يبتعد قليلاً عن طرح أعمال خاصة به.
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