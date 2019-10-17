الرحلة الملكية لباكستان تروج لشائعة حمل الأميرة كيت ميدلتون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد وصول الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون لباكستان من أجل بدء جولتهم الملكية، انتشرت شائعات حمل كيت بطفلها الرابع.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان"، أن هذه الجولة الملكية أثارت شائعات حمل دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والسبب في ذلك يرجع إلى أنه في مثل هذه الزيارات والجولات الملكية حول العالم يصطحب الأمراء فريق من

المساعدين، فعادًة تذهب السكرتارية الخاصة وفريق إعلامي بجانب مصصف الشعر لكل من الامير والأميرة.

ولكن هذه المرة انضم لهذا الفريق عضو عادًة لا يتواجد في مثل هذه الجولات وهو طبيب صديق للأمير ويليام منذ أن كان متدرب في خدمات إيست انجليا للأسعاف الجوي.

نشرت المراسلة الصحفية ريبيكا إنجليش، المختصة بالأخبار الملكية، تغريدة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه في العادة كان يتم اصطحاب مُسعف مع الأمير ويليام والأميرة كيت في رحلاتهم خارج المملكة المتحدة ولكن

هذه المرة استعانوا بطبيب وتجهيزات طبية كثيرة.

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أثارت تغريدة وجود طبيب لأول مرة في الفريق المصاحب للأمراء شائعات حمل كيت بطفلها الرابع حيث من المرجح أنه تم تعيين ذلك الطبيب لمباشرة حالة الأميرة الصحية طوال الرحلة.

وتباينت ردود أفعال المتابعين على تويتر وأيضًا إنستغرام، منهم من أكد حمل كيت ونشروا لها صورة بالزي الباكستاني باللون الأخضر، وقالوا إنها هنا لديها بطن صغير وأكدوا على شائعة حملها وأعربوا عن اندهاشهم من

ذهابها في هذه الجولة وهي حامل لأنها مصابة بمتلازمة القئ والغثيان الذي يعرض حياتها للخطر والبعض الآخر يعتقد أن وجود الطبيب كضمان للسلامة أثناء هذه الرحلة المعقدة المليئة بالمخاطر الأمنية. فعلى الرغم من

التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية بباكستان، إلا أن وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة يعتبرونها وجهة غير آمنة بسبب التهديدات المستمرة إما بسبب الأرهاب أوالكوارث الطبيعية لذلك سيكون من المنطقي تمامًا

الاستعانة بطبيب موثوق به.