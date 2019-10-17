أبرزهم أصالة.. تكريم النجوم في مهرجان الموسيقى العربية ومحمد منير يفتتح دورته الـ28!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن تفاصيل وفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه كل عام، حيث يتم تكريم 12 شخصية ممن ساهموا في إثراء الحياة الفنية الموسيقية.

وأكدت جيهان مرسي، رئيس مهرجان الموسيقى العربية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الأربعاء أنَّ من بين المكرمين النجمة السورية أصالة نصري، وسيقام لها احتفالية خاصة في ختام المهرجان يوم 12 نوفمبر المقبل، مضيفةً أنَّ النجم محمد منير سيفتتح فعاليات الدورة الـ28 في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان.

وأكدت أنه سيتم تكريم محمد منير أيضًا، إضافة إلى الشاعر الكبير فاروق جويدة، والموسيقار البحريني وحيد خان، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمطربة مي فاروق، والشاعر العراقي كريم عودة، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمايسترو عادل اسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد، وعازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، والباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربي حمدي زايد.

وأشارت إلى أنه سيتم استضافة كوكبة من النجوم المصريين والعرب، حيث المهرجان في دورته لهذا العام 92 مطربًا ومطربة وصوليست من 7 دول عربية، و22فرقة موسيقية، سيقفون على 6 مسارح مصرية بواقع 37 حفلًا موسيقياً.

وكشفت عن أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان والتي تضم الموسيقين حلمي بكر، جمال سلامة، حسن شرارة، رضا رجب، عماد عاشور، خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، زياد الطويل، رشا طموم رئيس اللجنة العلمية وجيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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وقالت جيهان مرسي خلال المؤتمر، إن اختيار محمد منير لهذه الدورة لأنه يُعد رمزًا من رموز مصر وله تاريخ كبير، مضيفًة أن المهرجان يختار الأسماء التي لها تاريخ ورصيد فني كبيرين.

وشددّت على أن محمد منير كان مرشحاً للتواجد في كل دورة من عمر المهرجان إلا أنَّ حجم جمهوره كان يعوق تواجده مؤكدة أنَّ رئيس دار الأوبرا مجدي صابر قدم العديد من الخطوات لحل تلك المشكلة.

وأضافت أنَّ المطربين الذين سيحيون حفلات هم بحسب الترتيب: محمد منير ورحاب مطاوع وسعد رمضان ومدحت صالح ومروان خوري ومحمد الحلو وهاني شاكر وأنغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي وأصالة ونادية مصطفى ومحمد ثروت.

ورحبّت جيهان مرسي مدير المهرجان، بانطلاق مهرجان الجونة للموسيقى في 2020 معتبرًة أنَّ هذا أمر جيد وتمنت له النجاح وأكدت أن أي مهرجان موسيقي ينطلق في مصر أو على أرض مصر مكسباً كبيراً خاصةً لو كان هناك مهرجان في كل محافظة.

يُذكر أنَّ المهرجان سينطلق في الأول من نوفمبر المقبل ويستمر حتى الـ12 من نفس الشهر، وتقام الحفلات والمناقشات الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية.