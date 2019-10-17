شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن نجم الراب Eminem قبل وصوله للنجومية فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الخميس نجم الراب متعدد المواهب المختلفة امينيم بعيد ميلاده بعدما صار أشهر مطرب راب على الإطلاق للدرجة التي دفعت عدد من محبيه يطلقوا عليه لقب (إله الراب)، ما يجعلنا نسلط الضوء عليه من خلال 7 معلومات قد لا تعرفها عن النجم الكبير.

1/ تسبب رسوبه في المدرسة أكثر من مرة إلى تركها، وهو الأمر الذى قال عنه أنه لم يكن غبياً للدرجة التي تتسبب فى رسوبه بهذا الشكل، ولكنه لم يكن مهتماً بالدراسة، لأن كل ما كان يشغله هو غناء الراب.



امينيم

2/ لم يكن الرسوب هو أكثر ما عاني منه امينيم في الدراسة ولكنه عاني أيضاً من التنمر مما دفع أمه لرفع دعوى قضائية ضد مدرسته في عام 1982 بسبب المضايقات التي تلقاها من شخص باسم دانجيلو بيلي، وهو المتنمر التي دارت حوله أغنية Brain Damage.

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3/ عندما كان شاباً و من أجل المساعدة فى دعم والدته، عمل طباخ داخل مطعم عائلي بأجر 5 دولار في الساعة.

4/ أصبح أباً في سن صغير وتحديداً في سن الـ 23 من زوجته السابقة كيمبرلي التي الذي انجب منها ابنتهما هايلي جايد ماذرز في الـ 25 ديسمبر 1995.

5/ اسمه الحقيقي (مارشال ماذرز) قبل أن يشتهر من خلال اسم امينيم.

6/ لا يحب السوشيال ميديا حتي أنه صرح فى وقت سابق رداً على كرهه لها بقوله : “إذا تعلمت كيفية تشغيل جهاز كمبيوتر أو أياً من تلك الأمور، فسأستمر طوال اليوم بالبحث في التعليقات عني ، وسيدفعني هذا على الجنون”.

7/ حينما كان طفلاً لم يكن يحلم سوى بأن يكون كاتب كوميدي للأطفال.