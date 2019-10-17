شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الرعب "The Lighthouse" في مهرجان سان سبستيان الأحد المقبل بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان سان سبستيان فى إسبانيا عرض فيلم الرعب "The Lighthouse" للنجم العالمي روبيرت باتينسون يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما شارك الفيلم في فعاليات مهرجان "Toronto International Film Festival" لعام 2019. فيلم الرعب "The Lighthouse" يشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم النجم العالمي روبيرت باتينسون الذي يحظى بجماهيرية هائلة حول العالم، كذلك وفالريا كارامان وويليم دافو، وتدور قصة الفيلم حول اثنين من حراس المنارة في جزيرة نيو إنجلاند النائية والغامضة في تسعينيات القرن التاسع عشر. Advertisements فيلم "The Lighthouse" وهو الفيلم الثاني لمخرج "The Witch" روبرت إيجرز.

فيلم The Lighthouse (1)



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