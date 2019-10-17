كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 08:55 صباحاً - شاركت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، متابعيها بصورة جديدة من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعبرت منى السابر، عبر التعليق على هذه الصورة عن وحدتها خاصة بعد ابتعاد ابنائها عنها حيث كتبت: “انت تماما مثل القمر جميلة ووحيدة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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