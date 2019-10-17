حلمي بكر في أعنف تصريح عن أغاني المهرجانات

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدث الفنان المصري ​حلمي بكر​ خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 2019 بدورته الـ28، عن أغنيات ​المهرجانات​ الحالية ورأيه فيها.

وقال بكر إنه لا يمكن إطلاق كلمة “مهرجان” على هذه النوعية من الأغاني التي وصفها بأنها “عربة كشري وزبالة” واعتذر حلمي عن ما قاله، وأكد أن كلمة مهرجان تعني الأعمال المختارة لذا لا يمكن أن نطلقها على هذه النوعية من الأغاني.

يذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية تقام بين 1 وبين 12 تشرين الثاني المقبل. وتتضمن فعاليات المهرجان 37 حفلاً غنائيًا يحييها حوالي 92 فناناً من الوطن العربي، منهم الفنان المصري محمد منير.