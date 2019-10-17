طليقة ماجد المصري تلاحقه من جديد.. إليكم ما قامت به

متابعة بتجــــــــــرد: من جديد، نشرت الفنانة المصرية منى إش إش صورة لطليقها الممثل ماجد المصري، عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام” جمعته بها منذ زمن لتستذكر تلك اللحظات التي جمعتهما.
وعلقت إش إش على الصورة قائلة: “الفترة دي هنزل صور للدويتو الغنائي، ماجد ومنى، انسوا بقى حوار الجواز والطلاق، خلونا كزملاء في الفن، بس زي أحد اشتغل مع منى إش إش، ماجد المصري”.
الجدير ذكره أن منى إش إش نشرت سابقاً صورًا جمعتها بطليقها ماجد المصري، عقب زفاف نجلهما ”أحمد” وعلقت: “قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري”.
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