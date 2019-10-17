هل نجحت شيراز في تقديم النسخة العربية من أغنية Bella Ciao؟

متابعة بتجــــــــــرد: تحصد الفنانة اللبنانية شيراز أصداء النسخة العربية من أغنية Bella Ciao التي طرحتها بصوتها مؤخرًا باسم “Bella Ciao بالعربي” واحتفلت بإطلاقها في سينما “Cinemall” في ضبيه- جبل لبنان، بحضور عدد من زملائها الممثلين وحشد من الشخصيات الإعلامية اللبنانية والعربية.

وتخطى كليب أغنية “Bella Ciao بالعربي”، التي حصلت شيراز على حقوق أدائها الأربعة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأربعة أسابيع على إطلاقه عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

أغنية “Bella Ciao بالعربي” وزعّها جان ماري رياشي وكتبت كلماتها جويس عطالله، أما الفيديو كليب الخاص بها فأخرجه زياد خوري مستوحياً القصة من المسلسل العالمي “La Casa De Papel”؛ أما الإنتاج فهو لشركة “Shiraz Music”.

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يذكر أن شيراز تصوّر حالياً فيلماً سينمائياً بعنوان “The Weekend” مع الممثلين فؤاد يمين وكارلا بطرس من انتاج “Day Two Production”.

لمشاهدة كليب أغنية “Bella Ciao بالعربي”: