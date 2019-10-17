لطيفة التونسية تتحدث عن حلم الطفولة: “تحقق بمجهود وتعب فردي”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت النجمة لطيفة التونسية، عن سعادتها بما وصلت إليه في مشوارها الفني بمجهودها الفردي ومن دون مساعدة أي شخص آخر.

وأشارت لطيفة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، إلى أنها حين تنظر إلى أرشيف أغنياتها والتعاونات الفنية التي جمعتها مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، تشكر رب العالمين الذي بفضله تحقق حلمها في أن تصبح فنانة محبوبة.

وكتبت لطيفة التونسية في تغريدتها: “عندما افتكر اننى غنيت لكبار الشعراء والملحنين من المحيط إلى الخليج افرح واقول الحمد لله بعض ماحلمت به وتمنيته وانا طفلة فى تونس تحقق بفضل الله سبحانه وبمجهود وتعب فردى. الف حمد وشكر لله لانه تتوج بحبكم..”.

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية تنشغل منذ فترة بالعمل على ألبومها الغنائي الجدبد وكانت قد وعدت الجمهور بعمل يحمل مفاجآت فنية كبيرة.