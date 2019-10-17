هذا ما حققته أغنية فضل شاكر “يا ترى” في شهر!

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية الفنان فضل شاكر الجديدة “يا ترى” أربعة ملايين مشاهدة بعد شهر على طرحها عبر قناته على موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب. تجدر الإشارة إلى أن فضل شاكر يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد الذي يعمل عليه منذ فترة طويلة، ويضم مجموعة من الأغنيات الرومانسية. لمشاهدة فيديو أغنية “يا ترى”:

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