المواقف السلبية التي خزنتها النجمات في ذاكرة الجمهور‎.. شاهدي ماذا فعلت نانسي ونادين نجيم! (فيديو)‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينَ الفينة والأخرى، تتصدّر أسماء النّجمات عناوين الصّحف ومواقع التّواصل الاجتماعي بسببِ تصريحٍ مُثيرٍ للجدل، أو تصرّفٍ غيرَ مُتوقّع، سواءَ كانَ ذلك صادرًا عن حُسن نيّة أو عن قصد، إذ يُعدّ ذلكَ أمرًا طبيعيًا كونهنّ في النّهاية "إنسان"، يُخطئن ويُصبنَ كباقي البشر.

ولأنّ الكاميرات والأضواء تحومُ حولهنّ بشكلٍ مُستمر، يصعُب نسيان مواقف افتعلتها النّجمات أثرنَ الجدل فيها، خصوصًا عندما يصل تأثير أفعالهن على المُستوى الشّخصي لدى الجُمهور، فُتصبح فيديوهاتهن حديث السّاعة ومرمى الجُمهور، يتلقّين من خلالها الضّربات بكافة الأساليب والانتقادات البنّاءة والهابطة.

وفي هذا الفيديو، جمعت لكم فوشيا مواقف أحدثت ضجّة إعلامية كبيرة، تُعد بمثابة "سقطة" في مسيرة النّجمات..