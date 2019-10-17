ياسمين رئيس تُثير حيرة الجمهور بتعليق غامض عن الانفصال على "تويتر"

نشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، تعليقًا غامضًا عبر حسابها على "تويتر"، تحدّثت فيه عن وجع الانفصال، ومرارة العيشة بعده، ما أثار الشكوك حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، حيث شاركت منشورًا على "تويتر"، حيّرت فيه المتابعين بقولها: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".

اختفاء بعض الصور المشتركة بين "الباجوري" وزوجته "ياسمين"، من على صفحته بموقع "إنستغرام"، زادت من الشكوك حول الانفصال الذي تحدّثت عنه الأخيرة، خاصةً أنهما كانا قد ظهرا سويًا في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ونشر "الباجوري" إطلالتها في المهرجان على صفحته بتاريخ 29 سبتمبر، لكنها اختفت الآن.

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الرؤية ما زالت غامضة، وغير واضحة، خاصةً وأن المخرج هادي الباجوري لم يرد بأي تعليق منذ أيام، سوى حذفه بعض الصور التي كان قد نشرها سابقًا، وحاولت "فوشيا" التواصل مع النجمة ياسمين رئيس، إلا أنها لم ترد.

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جديرٌ بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، كان قد جمع الزوجين "ياسمين" و"الباجوري"، في آخر ظهور رسمي بينهما، وأظهرت الصور حُسن العلاقة والمحبة بينهما.

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