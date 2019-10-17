شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خلف ينتهى من أغنتين جديدتين لـ"محمد فؤاد" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن الغنائي محمد خلف إنه يتعاون مجددًا مع الفنان الكبير محمد فؤاد، حيث انتهى من ألحان أغنتين جديدتين، ستكونان ضمن ألبوم الجديد والذي من المقرر طرحه الأيام المقبلة.

وأضاف خلف لـ ”الخليج 365” أن الأغنيات تحمل اسم "صدفة وغريبة"، و"لية" من كلمات أسامة محرز، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، موضحا أن الأغاني ستكون للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور فؤاد.

كان محمد فؤاد قد أعلن في وقت سابق تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وأنه يقف بقوة ضد كل الخونة الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب المصري.

Advertisements

يذكر أن فؤاد يستعد لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد عدة تأجيلات ليعود "فؤش" بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".