شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ديسمبر عرض أولى حلقات الموسم الثالث من The Marvelous Mrs. Maisel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة أمازون عن تريلر رسمي جديد للموسم الثالث والجديد من مسلسل الدراما الشهير The Marvelous Mrs. Maisel، الذى من المقررعرضه يوم 6 ديسمبر المقبل.

يذكر أن للمسلسل حصل على تقييم 8.8 عبر موقع IMDB، التريلر الرسمى للموسم الجديد الذى ضم العديد من الأحداث التى كان يترقبها عشاق المسلسل.

مسلسل " The Marvelous Mrs. Maisel " هو من بطولة راشيل بروسنهان، ويشاركها عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم أليكس بورستين وتونى شلهوب ومايكل زيجين وغيرهم.

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وكانت قد أعلنت شبكة أمازون برايم عن تجديدها مسلسل الجريمة Absentia بطولة ستانا كاتيك، باتريك هوسنجر، كارا ثيوبولد، نيل جاكسون، أنجيل بوناني، ريتشارد براك، رالف إينسون، بول فريمان، برونو بيشير، ماثيو لو نيفيز، ناتاشا ليتل، وباتريك مكولي لموسم ثالث.

ويدور مسلسل الجريمة Absentia حول قضايا الاختفاء الغامض وبالتالى تعود العميلة الخاصة إميلى بيرن لمكتب التحقيقات الفيدرالى للعمل، وأثناء تعقبها لقاتل متسلسل من بوسطن، تختفى إميلى، ويتسبب ذلك فى إعلان موتها، لكن بعد ست سنوات، وجدت إميلى تعيش فى مقصورة بـ الغابة، وعند عودتها إلى منزلها تجد إميلى زوجها فى انتظارها، لكنها أصبحت المشتبه الأول فى عديد من قضايا القتل.