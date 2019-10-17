في صور رومانسية.. شريف رمزي مع زوجته في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور جمعته بزوجته الفنانة ريهام أيمن. ظهر شريف بمفرده، وفي صور أخرى رفقة زوجته أمام برج إيفل في باريس، وعلق: "أنا أحب باريس". يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

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