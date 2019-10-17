ماجد المهندس يطمئن محبيه على سلامة أمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طمأن الفنان ماجد المهندس محبيه على سلامة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بعد رحلته العلاجية في أمريكا. نشر المهندس صورة لأمير الكويت، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "الحمد لله على سلامة والدنا سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، خطاك الشر يا شيخ الإنسانية". يذكر أن وكالة الأنباء الكويتية أعلنت، الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عاد إلى أرض الوطن قادمًا من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد استكمال الفحوصات الطبیة التي تكللت نتائجها بالتوفیق والنجاح.​

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