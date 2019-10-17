تراند اليوم : حرائق لبنان تدفع مطربة مصرية شهيرة لغلق جميع حساباتها في مواقع التواصل...

حالة العصبية والتشنج والترصد التي انتشرت في الإعلام اللبناني في أعقاب الحرائق الخطيرة التي عصفت بمناطق واسعة من البلاد ، وصلت تداعياتها إلى مصر ، حيث أعلنت مطربة مصرية شهيرة غضبها من ردود فعل متابعيها على "السوشيال ميديا" على موقفها من أحداث لبنان ، وقررت أن تغلق جميع حساباتها .

ففي تصرف مفاجئ، قررت الفنانة المصرية المعروفة شيرين إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تعرضت له من هجوم ، بعد إعلانها تخصيص عائد حفل لمتضرري حرائق لبنان تحت رعاية رئيس الوزراء سعد الحريري .

وكتبت شيرين في حسابها تقول : "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

ولفتت إلى أنها تعرضت لهجوم بعد إعلانها عن ذلك، مؤكدة أنها ليست طبيبة ولا مهندسة، وأن هذا ما يمكنها المساهمة به.

وأشارت المطربة المصرية المثيرة للجدل بسبب مواقفها وتصريحاتها ، في بيان صحفي نشرته عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإنسان مهما فعل، يظل هناك أشخاص لا يعجبهم شيئا.

كما انتقدت في بيانها الشائعات التي تعرضت لها مؤخرًا قائلة: "ده غير أنهم مرة يحملوني، ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".

وختمت شيرين تصريحها بقولها : "أرجو من محبيني مايزعلوش مني عشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".

وكانت الحرائق قد انتشرت بشكل مفاجئ في لبنان ، وأتت على مساحة واسعة واحترقت جامعة رفيق الحريري ، كما انتقلت الحرائق إلى الشمال الغربي من سوريا .

