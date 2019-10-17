شكرا لقرائتكم خبر عن "موناليزا" أغنية سينجل جديدة لـ عصام كاريكا في الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب عصام كاريكا أغنية سينجل جديدة بعنوان "موناليزا" ، من كلمات محمود صلاح، وألحان وتوزيع عصام كاريكا، والأغنية تحمل طابعا جديدا ومختلفا تتماشى مع تطور الموسيقى في مصر، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب بالأيام المقبلة.

وأحيا كاريكا مؤخراً حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالي ضمن موسم الحفلات الصيف 2019 ، وقدم عصام كاريكا خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة القديمة والجديدة أبرزها "شنكوتى".

آخر أعمال عصام كاريكا أغنية "أنا لو" للمطربة زينة الداودية والتى خاضت بها الغناء باللهجة المصرية لأول مرة وحققت نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن المطربة الجزائرية ياسمين نيار، تقدمت بشكوى إلى نقابة الموسيقيين المصرية مؤخراً، ضد المحلن والمطرب عصام كاريكا، تتهمه فيها بالنصب عليها، وتعرضها للتهديد، والإبتزاز والتحرش من قبله، عقب اتفاقهما على التعاون في أغنية باللهجة المصرية.