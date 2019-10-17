شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و 754 ألف دولار إيرادات فيلم Avengers: Endgame فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Avengers: Endgame إيرادات كبيرة في مصر وصلت إلى مليون و 754 ألف دولار، بينما حقق عالميا 2 مليار و797 مليون دولار أمريكي.

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تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.

والفيلم من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمسورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.