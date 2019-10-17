اولياء امور في الاردن يعترضون على “مصطلحات جنسية” في مراحل نمو الزهرة!

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 05:52 صباحاً - طالب أولياء أمور طلبة بالمرحلة التعليمية الابتدائية في الأردن، بحذف عبارات وصفوها بـ“الجنسية والخادشة“، في كتاب العلوم الخاص بالصف الرابع الابتدائي.

وقال والد أحد الطلاب إنّه ”تفاجأ بهذه العبارات عندما كان يدرس لابنه فصلًا في مادة العلوم، حول مراحل تكوين الزهرة“، مضيفًا: ”من الممكن تعليم الطالب بصورة منطقية تقدر حساسية المرحلة العمرية لهم، بحسب موقع سرايا الإخباري المحلي.

الجدل الذي أثير يستند إلى استخدام لفظ ”الإخصاب“ و“التلقيح“ و“البويضة“ والمبيض“، وهي المصطلحات التي اعتبر المركز الوطني الاردني لتطوير المناهج بأنها مرادفات غير جنسية بالمرة.

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فقد قالت المديرة التنفيذية في مركز الوطني الاردني لتطوير المناهج الدكتورة ربا البطاينة في تصريحات عدم وجود اي عبارات جنسية لطلبة الصف الرابع في مادة العلوم ،معتبرة ان اعتراض أولياء الامور ليس بمكانه بتاتاً ،كون طالب بعمر الـ (10) سنوات لديه القدرة على تميز التلقيح والإخصاب للزهرة وليس من المعقول بتاتاً ان تشكل هذه الكلمات اي إيحاءات جنسية له.

وأضافت البطاينة ان المادة التي اعترض عليها الأهالي تحتوي على مراحل تكوين الزهرة بدءاً من عملية التلقيح والإخصاب ،مشيرة إلى ان الكتاب موجود وتتحدى جميع اولياء الامور بعدم صحة ادعائهم.