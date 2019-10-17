هل يتزوج سكوت ديسك وصوفيا ريتشي في رأس السنة؟.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يخطط سكوت ديسك وصوفيا ريتشي لحفل زفافهما في رأس السنة ويستعدان لإنجاب طفل؟ تساؤل أنتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل بين حبي و عشاقي النجمين ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع احدي المقربين للثنائي و الذي نفي تماما ما تردد ووصفه بالشائعة .
بدأت الشائعة بنشر موقع " star " تقرير يؤكد أن ديسيك وصوفيا يسعيان لتأسيس أسرة معا ، فصوفيا تريد أن تكون " أم " شابة وتبدأ في إنجاب أطفال منذ الآن .
وكان نفس الموقع قد أكد أن سكوت ديسيك تقدم لخطبة صوفيا ريتشي في شهر أغسطس الماضي خلال الاحتفال بعيد ميلادها و لكنهما يخفيان خبر الخطوبة وسيعلنان في الوقت المناسب ، و عن مصدر آخر أكد موقع أن صوفيا كانت تراسل خلال الفترة الماضية العديد من الرسائل لسكوت عن خواتم الزفاف وأماكن للزفاف ، و الثنائي يخططان لإقامة الحفل في ماليبو في احتفالات رأس السنة و يخططان لدعوة كل أفراد عائلة كاردشيان.
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