شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتزوج سكوت ديسك وصوفيا ريتشي في رأس السنة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يخطط سكوت ديسك وصوفيا ريتشي لحفل زفافهما في رأس السنة ويستعدان لإنجاب طفل؟ تساؤل أنتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل بين حبي و عشاقي النجمين ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع احدي المقربين للثنائي و الذي نفي تماما ما تردد ووصفه بالشائعة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " star " تقرير يؤكد أن ديسيك وصوفيا يسعيان لتأسيس أسرة معا ، فصوفيا تريد أن تكون " أم " شابة وتبدأ في إنجاب أطفال منذ الآن .

وكان نفس الموقع قد أكد أن سكوت ديسيك تقدم لخطبة صوفيا ريتشي في شهر أغسطس الماضي خلال الاحتفال بعيد ميلادها و لكنهما يخفيان خبر الخطوبة وسيعلنان في الوقت المناسب ، و عن مصدر آخر أكد موقع أن صوفيا كانت تراسل خلال الفترة الماضية العديد من الرسائل لسكوت عن خواتم الزفاف وأماكن للزفاف ، و الثنائي يخططان لإقامة الحفل في ماليبو في احتفالات رأس السنة و يخططان لدعوة كل أفراد عائلة كاردشيان.