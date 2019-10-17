هذا ما حققه "خيال مآتة" بعد 10 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
حقق فيلم "خيال مآتة" إيرادات إجمالية تقدر بـ73 مليونًا و384 ألفًا و607 جنيهات، منذ عرضه قبل 10 أسابيع.
تنافس "خيال مآتة" مع أفلام "ولاد رزق 2" و"الكنز 2" و"الفيل الأزرق 2" و"إنت حبيبي وبس"، وطرح في عيد الأضحى الماضي.
فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وعبدالرحمن أبو زهرة وأنعام سالوسة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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