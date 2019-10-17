تركي آل الشيخ: 14 ألف مصري مشارك في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن عدد المشاركين من مصر في موسم الرياض المقبل، بلغ قرابة 14 ألف شخص، بينهم نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور.

وأكد آل الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا العدد بخلاف المصريين المشاركين في معرض "أنا عربية"، وأن هذا التعاون سيعود بالنفع على البلدين بالنفع والإزدهار على البلدين الشقيقين.

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وانطلق موسم الرياض 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وجاء نص منشور آل الشيخ كالتالي: "رسالة مهمة... في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أحببت أن أطلعكم أشقائي وأحبابي في مصر على مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض من ١٥ أكتوبر إلى أواخر ديسمبر ٢٠١٩... ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور... فقد بلغ عدد المشاركين من مصر ١٤٢١٠ رجل وامرأة... ولم أحص المشاركين في معرض أنا عربية... أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهم بالنفع والازدهار... لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة... وأهلاً وسهلاً بكم".​