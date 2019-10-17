نشوى مصطفى: "حد عند واسطة عايزة أمثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة نشوى مصطفى منشورًا، عبر حسابها على "فيسبوك"، تطلب فيه العمل.

كتبت نشوى: "حد عنده (واسطة) عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدًا، ومثلت قبل كده وفي ناس قالت إنى ممثلة يجي مني".

يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى مسلسل "الشريط الأحمر" في رمضان 2018، ومسلسل "البشارة" الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية "سيلفي مع الموت" عام 2017.​