ياسمين رئيس عن شائعة طلاقها: "أنا نفسي معرفش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفت الفنانة ياسمين رئيس الشائعات المتداولة في الساعات الماضية، حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

كتبت رئيس تغريدة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل. الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم. شكرًا".

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كانت ياسمين رئيس ظهرت مع زوجها المخرج هادي الباجوري في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتشارك ياسمين في بطولة فيلم "لص بغداد" إلى جانب محمد إمام، محمد عبد الرحمن، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله. وهو عمل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.​