عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها بسبب اندلاع الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية الخضراء لساعات طويلة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر”.
وكتبت: “عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفوا حراس الأحراج لأسباب طائفية أو يللي استكتروا صيانة طوافات وفضّلوا يكزدروا فيهن أو يللي بيلاقوا ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل”.
وأحدث هذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين تفاعلوا معها وتناقلوا التغريدة بشكل واسع.
وكذلك عبرت عن تقديرها للجهود التي قامت بها النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان من أجل مساعدة العائلات التي تضررت بسبب الحريق. وكتبت: “فخورة بك جداً”.
ويشار إلى أن الحرائق أتت على مساحات كبيرة من مناطق حرشية في مختلف المناطق اللبنانية ما أطلق موجة تضامن كبيرة في أوساط المشاهير.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا غاضبة وتطلق سهامها وتنتقد.. لمن تمنت الاحتراق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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