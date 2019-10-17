تركي آل الشيخ يأمر بفتح تحقيق بسوء معاملة منقبة في موسم الرياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 03:57 صباحاً - أمر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بفتح تحقيق عاجل يتعلق بامرأة منتقبة.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء أمس الأربعاء، تضمنت مقطع فيديو لامرأة منقبة تعمل كمنظمة بإحدى فعاليات موسم الرياض، وهي تستغيث به للتدخل لوقف التعنت الذي أبداه بعض الأشخاص تجاهها، كونها منتقبة.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية في تغريدته: “الآن حالًا سيتم فتح تحقيق في الموضوع! وسيحاسب المسئول”.

وذكرت المرأة في الفيديو أن إحدى الشركات اتصلت بها لتنظيم فعالية بموسم الرياض، مشيرة إلى أن بعض الشخصيات التي تحتقر المنتقبات قاموا تجاهها بأفعال من أجل مضايقتها.

وأوضحت المنتقبة في حديثها أنها ظلت تتابع بنفسها العمل، ولم يكن هناك شكوى سواء من الزوار أو الشركة التي دعتها لتنظيم الفعالية، ولكن اليوم رفض مدير صالة الزوار مجرد اقترابها من المطاعم، بحجة أنها منتقبة.