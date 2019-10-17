شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم سليمان يشارك فى حفل غنائي مع تامر عاشور يوم 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أدهم سليمان للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب تامر عاشور، يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري في أحد النوادي بالنزهة.

ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

ويعد أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، واشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".