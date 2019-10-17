شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصور المشاهد الخارجية من "أشباح أوروبا" فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى على بلغاريا لتكون الدولة الأوروبية التي يسافر لها أبطال العمل نهاية شهر أكتوب الجارى، من أجل تصوير المشاهد الخارجية هناك، وجارى الاستقرار على دولة أخرى لتصوير المشاهد الخارجية المتبقية خاصة وأن أحداث الفيلم تعتمد بشكل كبير على التصوير خارج مصر.



هيفاء وهبى

صورت هيفاء وهبى عدد من مشاهد الفيلم على مدار الأيام الماضية في مناطق متفرقة مثل الحطابة القلعة ووسط البلد وجمعتها المشاهد بالفنانين أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، حيث يتواصل التصوير وفى نفس الوقت يعمل الابطال على تدريبات مشاهد الأكشن لوجود العديد من مشاهد الحركة خلال الأحداث.

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فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.



النجمة اللبنانية هيفاء وهبى

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضي.