شاهد.. سيرين عبدالنور ومهيرة عبدالعزيز من كواليس “كلام نواعم”

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - روجت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لحلقتها في برنامج “كلام نواعم” المذاع على قناة mbc عبر فيديو نشرته من كواليس البرنامج على حسابها على انستغرام.

وظهرت سيرين عبدالنور في الفيديو أثناء دردشة مع مهيرة عبدالعزيز قبل تصوير البرنامج وعلقت كاتبة: “قريباً حلقة خاصة عن الديفا في برنامج كلام نواعم مع الصديقة الاعلامية مهيرة عبد العزيز على شاشة MBC”.

بدورها اعادت مهيرة عبدالعزيز نشر الفيديو وعلقت: “‏لقاء اكثر من رائع مع الجميلة ⁧‫سيرين عبد النور‬⁩ ‏رح تشوفوها بشكل مختلف في ⁧‫كلام نواعم‬⁩ ودورها في مسلسل ⁧‫الديفا‬⁩ مفاجأة …

‏سيرين نورتينا وبتمنالك المزيد من النجاح والتألق”.