صافيناز بالفستان الابيض: “شوفتوني وانا عروسة”!

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - شاركت الراقصة صافيناز متابعيها بصورة لأحدث ظهور لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة. وظهرت صوفينار وهي ترتدي فستان زفاف شفاف، وكتبت معلقة:” شوفتوني وانا عروسة يا حلوين”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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