حلا شيحة تدلل بشرتها بجلسة تجميل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الفنانة المصرية حلا شيحة منذ عودتها للفن، على الاهتمام بجمال مظهرها والعناية ببشرتها ووجهها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، بمجموعة صور لها خلال تواجدها بعيادة تجميل شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة.

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حلا خضعت لجلسة تجميلية لبشرتها، وقد ظهرت في الصور برفقة كل من شام الذهبي، والفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد اعترفت مؤخرا بخضوعها لعملية تجميل بوجهها، حيث قالت، خلال لقائها في برنامج Trending، إنها أجرت عملية تجميل بأنفها، لأن شكلها كان يضايقها في السابق، لافتة إلى إنها كانت تريد مرارا أن تقدم على تلك الخطوة، والآن تشعر بالارتياح كثيرا.

كما اتهمها جمهورها بنفخ شفتيها، وذلك بعد نشرها مؤخرا مجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها بشفاه منتفخة، إلا أن الفنانة المصرية نفت خضوعها لعملية تجميل لنفخ شفتيها، مؤكدة أنها تبدو منتفخة بسبب المكياج فقط، حيث قالت: “لا خالص والله مش عاملة ده الميك اب”.