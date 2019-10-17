بعد فيلم «الممر».. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده من زينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجه الفنان المصري أحمد عز، بعض الانتقادات بعد مشاركته في فيلم “الممر”، والذي جسد خلاله شخصية وطنية لأحد الأبطال الحقيقيين في الجيش.

النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، انتقدت تصريحات الفنان أحمد عز، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والتي تحدث فيها عن الوطنية قائلة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: “أنا زعلت لما أحمد عز طلع إمبارح أمام الرئيس يتكلم عن قيم الوطنية”.

وتابعت في تغريدتها الموجهة لعز: “الشخصية لا تتجزأ وإذا كانت المحكمة حكمت بنِسَب ولديه له وهو يتبرأ من ذلك فلا أستطيع احترامه أو تصديقه حتى ولو قام بتمثيل ألف فيلم وطني”.

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الفيلم يروي بعض عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف عقب هزيمة يونيو 1967، وجسد الفنان أحمد دور اللواء محيي نوح أحد الأبطال الحقيقيين للفيلم.

“الممر”، من بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري وشريف منير كضيفا شرف، وهو من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن قضية إثبات نسب توأم الفنانة المصرية زينة، عز الدين ونور الدين، رفض احمد عز الانصياع لأمر المحكمة والخضوع لتحليل DNA الأمر الذي دعا المحكمة لإثبات نسب توأمها له،كما قضت لهما بنفقة تعد هي الأعلى بين نفقات أبناء النجوم.