أحمد رزق يكشف عيوبه الزوجيه على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد رزق، عن زوجته المغربية أحلام، والمشاكل التي تعانيها معه طوال ١٣ عام زواج.

أحمد رزق، كشف خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجيل علي، والمذاع عبر نجوم إف إم، عيوب شخصيته داخل المنزل مؤكدا أنه شخصية قليلة الكلام جدا وأن زوجته مهما تتحدث معه فإنه لا يستجيب، وذلك على خلاف وجوده مع أصدقائه حيث تتشعب المواضيع المفتوحة.

وأضاف، أن زوجته تتحمله وتتحمل أبنائهما الثلاثة وأنه يرمي عليها مسئولية البيت وتربية أولاده كاملة ويعتبر أن لديها أربعة أولاد باعتباره الولد الأول.

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وكشفت عن من أهم أسباب استمرار الزواج ونجاحه هو الصداقة بين الزوجين، وثقة الزوجة في زوجها وعدم الزن.

وأكد الفنان احمد رزق، أن من ضمن هذه الأسباب أيضا هو تقدير تضحيات الزوجة، والصداقة بين الزوجين تكسر روتين الحياة اليومية.

وعن بداية قصة حبهما قالت زوجة أحمد رزق، إنها كانت صديقته قبل الزواج، وخلال تصويره فيلم “التوربيني”، كانت يعاني من إصابة في عينه وحينها ذهبت بكواليس الفيلم وعملت له كمادات على عينه ومن يومها بدأت قصة حبهما.