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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على الانتقادات التي طالتها بعد تصريحها مؤخرصا عن ارتدائها للنقاب لمدة عامين، والذي وصفته بانه صعب ومرهق.
سوزان نجم الدين، قالت في تصريحات صحفية: “اضطريت أرتدي النقاب عامين لكي أحمي حالي، وما أنعرف وكثير من الناس علقوا على موضوع النقاب”.
وأضافت: “بعيدًا عن الدين أنا أحترم كل شخص ومن الباب الإنساني أنا إنسانة لست معتادة على أن ارتدي مثل هذا اللبس، وبحترم كل الخيارات وكل لبس الأشخاص وحجابهم و ما تطرقت أبدًا لهذا الجانب”.
وأكدت أن إحساسها الشخصي حول النقاب هو أنه لايشبهها ولا تشبهه.
وكانت سوزان نجم الدين، قد قالت في تصريحات تلفزيوينه لها، إنها اضطرت إلى ارتداء النقاب لمدة عامين، حين كانت مهددة بالقتل في سوريا، فكانت تضطر إليه للتخفي، إلا أنها ترى أن ارتدائه أمر صعب ومرهق.
وتابعت، أنها تتخفى في أحيان أخرى عن طريق وضع نظارة شمس كبيرة، أو حجاب يخفيها عن الأعين حين تقصد وجهة معينة لا تحب أن تُرى فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين ردا على منتقدي تصريحاتها حول النقاب: لا يشبهني ولا أشبهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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